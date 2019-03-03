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Рубцовчане вновь обнаружили свалку опасных медицинских отходов

Новости
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Мешки с опасными медицинскими отходами обнаружили жители Рубцовска. Свалку основали в одном из складов города, сообщает «Местное время». Как оказалось, это те же отходы, которые в июле прошлого года нашел местный житель в черте города.

Рубцовский житель нашел большую свалку медицинских отходов

Рубцовский житель нашел большую свалку медицинских отходов

Новости

Ответственные за свалку пока неизвестны

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Среди отходов - использованные шприцы с органическими остатками, медицинские перчатки, катетеры, бинты, запачканные кровью и т. д. 

Хозяин одного из складов рассказал журналистам, что объект арендовал местный предприниматель.

«Что сюда завезли, мы не видели, так как все было упаковано в пакеты. В течение месяца он не появлялся. Через два месяца пошел ужасный запах, смрад, я бы сказал. Тогда мы решили вскрыть и посмотреть. Оказалось, что это особоопасные отходы. Сногсшибательное зрелище», - пояснил мужчина.

Через некоторое время хозяин связался с предпринимателем и потребовал убрать мусор. Но утилизация опасных отходов в планы арендатора не входила: он просто перевез мешки в соседние гаражи и склады. 

Журналистам удалось обнаружить их местонахождение. Опасные отходы разлагаются, с наступлением тепла этот процесс будет ускоряться.

«Политсибру» будет следить за развитием ситуации.

Автор: Политсиб.ру

Фото: Местное время

#Рубцовск #Мусор