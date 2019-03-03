Рубцовчане вновь обнаружили свалку опасных медицинских отходов

Новости 03.03.2019 17:30 40

Мешки с опасными медицинскими отходами обнаружили жители Рубцовска. Свалку основали в одном из складов города, сообщает «Местное время». Как оказалось, это те же отходы, которые в июле прошлого года нашел местный житель в черте города.

Рубцовский житель нашел большую свалку медицинских отходов Новости 20.07.2018 20:15 Ответственные за свалку пока неизвестны 83

Среди отходов - использованные шприцы с органическими остатками, медицинские перчатки, катетеры, бинты, запачканные кровью и т. д.

Хозяин одного из складов рассказал журналистам, что объект арендовал местный предприниматель.

«Что сюда завезли, мы не видели, так как все было упаковано в пакеты. В течение месяца он не появлялся. Через два месяца пошел ужасный запах, смрад, я бы сказал. Тогда мы решили вскрыть и посмотреть. Оказалось, что это особоопасные отходы. Сногсшибательное зрелище», - пояснил мужчина.

Через некоторое время хозяин связался с предпринимателем и потребовал убрать мусор. Но утилизация опасных отходов в планы арендатора не входила: он просто перевез мешки в соседние гаражи и склады.

Журналистам удалось обнаружить их местонахождение. Опасные отходы разлагаются, с наступлением тепла этот процесс будет ускоряться.

«Политсибру» будет следить за развитием ситуации.