Единый инвестиционный реестр российских моногородов создадут в 2019 году

Новости 03.03.2019 16:45 120

В текущем году будет создан единый инвестиционный реестр российских моногородов. В реестр будет включена актуальная информация обо всех 319 российских муниципалитетах, имеющих соответствующий статус, сообщила ТАСС глава Фонда моногородов Ирина Макиева.

Ирина Макиева уточнила, что электронная база будет создаваться поэтапно. В первый этап войдут города, уже получившие деньги по программе Фонда, во второй этап - города, где есть территории опережающего развития, и, наконец, в третий этап войдут все остальные моногорода.

По словам главы Фонда, реестр будет открыт для доступа всем потенциальным инвесторам, чтобы те понимали, на каких площадках и с какими ресурсными возможностями можно реализовать бизнес-проекты.

«Реестр будет в электронном виде, мы его разместим на сайте Моногорода.РФ, это наш новый домен, и постараемся обо всех площадках разместить не просто информацию с показателями, а вывести фотографии этих площадок, чтобы сразу было представление, потому что кто-то ищет промпарк с инфраструктурой, а кому-то нужен просто кусок земли, и он сам знает, что с этим делать», - сообщила Макиева.

Напомним, в Алтайском крае в настоящее время статус моногорода присвоен пяти муниципалитетам: Новоалтайску, Заринску, Алейску, Яровому и поселку Степное Озеро.