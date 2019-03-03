Алтайский СПИД-центр провел подготовку добровольцев

Новости 03.03.2019 14:43 60

На базе Алтайской академии гостеприимства состоялся семинар по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции для студентов, изъявивших желание поработать в качестве добровольцев.

1 марта, в рамках проведения Всесибирского дня профилактики ВИЧ-инфекции, в Алтайской академии гостеприимства прошло интерактивное мероприятие «СПИД - зачет». Подготовленные добровольцы будут проводить «СПИД - зачет» со своими сверстниками, поэтому цель семинара – обучить и расширить знания по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции самих добровольцев.

Врач-эпидемиолог Алтайского краевого центра СПИД Светлана Федина обсудила с участниками актуальные вопросы по проблеме ВИЧ-инфекции: пути передачи, вероятные риски заражения ВИЧ, возможности лечения и др. Большое впечатление на участников произвёл просмотр фильма «Когда девочка взрослеет», вызвав не только положительные эмоции, но и много вопросов.