Алтайская лыжница Яна Кирпиченко завоевала бронзу на Универсиаде в Красноярске

Новости 03.03.2019 12:11 143

По итогам пятикилометровой лыжной гонки классическим стилем среди девушек Всемирной Универсиады в Красноярске спортсменка из Алтайского края Яна Кирпиченко завоевала бронзовую медаль, сообщил «Алтайский спорт». Напомним, девушка является единственной представительницей региона в составе студенческой сборной России.

Представлять Алтайский край на зимней Универсиаде будет лишь одна спортсменка Новости 25.02.2019 12:35 В состав студенческой сборной России на Всемирную зимнюю универсиаду вошла алтайская лыжница Яна Кирпиченко 267

Лыжница ушла на дистанцию предпоследней, получив 67-й стартовый номер. Главными конкурентками Яны Кирпиченко еще до старта считались другие российские лыжницы.

«На отметке 4,2 км Яна лидировала, но на финише ее опередила Алиса Жамбалова, которая стартовала последней, 68-й, и знала, как бегут все соперницы, что, возможно, сыграло определенную роль в распределении призовых мест. Последние 800 метров дистанции хорошо удались и Екатерине Смирновой, которая показала результат чуть лучше, чем Кирпиченко и стала серебряным призером. Ну, а наша Яна - обладательницей бронзовой медали Универсиады», - пишет СМИ.

Завтра, 4 марта, в рамках Универсиады состоится гонка преследования - 5 км свободным стилем. Кирпиченко будет стартовать отставанием 3, 8 секунды от Алисы Жамбаловой и 0,1 секунды - от Екатерины Смирновой.