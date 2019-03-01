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Соцсети: три трупа обнаружено в Барнауле 3 марта

Новости
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3 марта в Барнауле было обнаружено три трупа. Тела погибших нашли в разных квартирах города, сообщил «Инцидент Барнаул».

«Первый был обнаружен в одной из квартир дома № 36 по улице Деповская. Подробностей нет. Второй обнаружили в одной из квартир дома № 8 по улице Брестская, предположительно на трупе имеются следы телесных повреждений. Третий труп был обнаружен в одной из квартир дома № 14 по улице 80 Гвардейской Дивизии», - сообщили в социальной сети.

В следственном комитете по Алтайскому краю данные сообщения пока не прокомментировали.

Автор: Политсиб.ру

#Барнаул #Алтайский край #Происшествия