Алтай-Кокс организовал в Заринске экшн-игру «Ночной дозор»

Сотрудники Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК) приняли участие в экстремальной командообразующей игре «Ночной дозор», которую организовали союз молодежи и профсоюз завода, а также группа «Заринск рулит».
Команды выполняли задания на физическую подготовку (берпи), разгадывали зашифрованные послания, находили спрятанные эмблемы, решали головоломки и распознавали локации.
Первое место завоевала заводская команда «Т-34», куда входили представители ремонтного цеха, лаборатории метрологии и коксового отделения №2.
Фоторепортаж об игре смотрите по ссылке.