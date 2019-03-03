Алтай-Кокс организовал в Заринске экшн-игру «Ночной дозор»

Новости 03.03.2019 9:50 46

Сотрудники Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК) приняли участие в экстремальной командообразующей игре «Ночной дозор», которую организовали союз молодежи и профсоюз завода, а также группа «Заринск рулит».

Команды выполняли задания на физическую подготовку (берпи), разгадывали зашифрованные послания, находили спрятанные эмблемы, решали головоломки и распознавали локации.

Первое место завоевала заводская команда «Т-34», куда входили представители ремонтного цеха, лаборатории метрологии и коксового отделения №2.

Фоторепортаж об игре смотрите по ссылке.