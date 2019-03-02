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Девушка из Рубцовска выиграла автомобиль в шоу «Поле чудес»

Новости
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Уроженка Рубцовска Анна Зарецкая выиграла на шоу «Поле чудес»  автомобиль. Выпуск популярной передачи с её участием вышел в эфир 1 марта.

Как сообщает газета «Местное время», Анна долгое время жила в Рубцовске, но два года назад с мужем и тремя детьми переехала в Краснодарский край. На одном из концертов ее заметил шеф-редактор всероссийского телешоу. Он и пригласил девушку на съемки.

Для Анны это была прекрасная возможность спеть свои песни для максимально большой аудитории. Кроме автомобиля, Анна Зарецкая выиграла в «Поле чудес» синтезатор.

Автор: Политсиб.ру

Фото: личная страница Анны Зарецкой ВКонтакте

#Поле чудес #Анна Зарецкая