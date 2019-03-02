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В Санкт-Петербурге скончался лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов

Новости
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Нобелевский лауреат, академик Жорес Алферов скончался в Санкт-Петербурге, сообщил сайт РИА Новости со ссылкой на супругу Алферова Тамару. Ему было 88 лет.

Напомним, в конце 2018 года Жорес Алферов попал в больницу после того, как почувствовал себя плохо на заседании Российской академии наук. У него случился гипертонический криз.

Жорес Алферов родился 15 марта 1930 года в Витебске. Окончил факультет электронной техники Ленинградского электротехнического института, с 1953 года работал в Физико-техническом институте имени Иоффе.
Занимался разработкой полупроводниковых гетероструктур и созданием быстрых опто- и микроэлектронных компонентов. За эти исследования ему он в 2000 году получил Нобелевскую премию по физике.

В 1991-2017 годах Алферов был вице-президентом Российской академии наук. Состоял в партии КПРФ.

Автор: Политсиб.ру

Фото: kramola.info

#Жорес Алферов #Нобелевская премия #смерть