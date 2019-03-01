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Пропавший в Алтайском крае подросток найден мертвым

Новости
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16-летний житель Барнаула Вячеслав Киселев, которого родственники искали несколько дней, найден мертвым, сообщает сайт «Толк».

Подробности трагедии не разглашаются. Ранее сообщалось, что мальчик отправился на день рождения к родственнику из Новоалтайска в село Чернопятово, но опоздал на автобус и пошел пешком. После этого связь с ним была прервана.

Полицейские Новоалтайска и Павловского района, а также поисковый отряд «Лиза Алерт» принимали участие в поисках подростка.

В Павловском районе разыскивают 16-летнего подростка

В Павловском районе разыскивают 16-летнего подростка

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Парень проходил третью лесополосу перед селом Чернопятово, когда связь с ним оборвалась

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Автор: Политсиб.ру

Фото: b1.mreporter.ru

#Вячеслав Киселев #гибель