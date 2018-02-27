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Тело студента Каменского агротехникума нашли в туалете общежития

Новости
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28 ферваля молодой человек из Верх-Аллака, 1996 года рождения, совершил самоубийство в Камне-на-Оби, сообщает СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Тело студента было обнаружено в туалете общежития агротехникума в 22.15. Посмертной записки обнаружено не было, ранее намерений свести счеты с жизнью молодой человек не проявлял. Известно, что накануне самоубийства парень расстался с девушкой.

Как пояснила Валентина Гилева, следователь Каменского МСО СУ СК РФ по Алтайскому краю, по данному факту проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: izvestiy-kamen.ru

#Алтайский край #Камень-на-Оби #смерть студента