Суррогатным матерям могут разрешить регистрировать детей

Новости 02.03.2019 11:07 49

Председатель комитета Совета Федерации России по социальной политике Валерий Рязанский внес в Госдуму РФ законопроект о совершенствовании процедуры государственной регистрации детей, сообщает «Коммерсант».

«Органы ЗАГСа отказывают в регистрации детей не состоящим в браке мужчинам и женщинам, а также одиноким женщинам, которые воспользовались суррогатным материнством. Единственная возможность зарегистрировать рождение ребенка для данной категории лиц — обращение в суд»,— цитирует Рязанского пресс-служба Совета федерации.

По словам депутата, судебные разбирательства длятся достаточно долго и все это время дети оказываются лишенными прав, в частности, права на получение бесплатной медицинской помощи, и какой-либо господдержки. Сенатор отметил, что, как правило, суды встают на сторону родителей, поэтому необходимо регламентировать в законодательстве процедуру государственной регистрации рождения детей.

Суррогатное материнство — вспомогательная репродуктивная технология, при применении которой в зачатии и рождении ребенка участвуют три человека: генетический отец, генетическая мать, предоставившая свою яйцеклетку и суррогатная мать — женщина, согласившаяся родить ребенка от генетических родителей и не претендующая на роль матери данного ребенка.