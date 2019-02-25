Новый прорыв. В Барнауле десять домов отключены от водоснабжения

Новости 02.03.2019 9:38 228

2 марта в Октябрьском районе Барнаула произошел порыв на водопроводных сетях в районе пересечения улиц 40 лет Октября и Эмилии Алексеевой. Жители около 10 многоквартирных домов отключены от водоснабжения. Эту информацию подтвердили в пресс-службе района.

Терпение лопнуло. Виктор Томенко соберет совещание по поводу участившихся коммунальных аварий Новости 25.02.2019 10:55 Виктор Томенко назвал ситуацию с очередной коммунальной аварий в Барнауле «недопустимой и неприемлемой» 1227

Сотрудники Барнаульского водоканала в настоящий момент работают на месте коммунальной аварии, устраняя повреждение на водоводе диаметром 200 мм. Известно, что на проезжую часть вода не выходила. По просьбе жителей домов администрацией Октябрьского района организован подвоз воды.

Напомним, 26 февраля губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел совещание, посвященное проблемному прохождению отопительного сезона в Барнауле.

Виктор Томенко, открывая совещание, подчеркнул, что никогда в своей жизни не сталкивался с таким значительным числом аварий на объектах ЖКХ, как в Барнауле в текущем отопительном сезоне.

«Я более 40 лет прожил в сибирских городах – даже в заполярных, но нигде такого не было. То есть ссылка на климат здесь не работает», - сказал Виктор Томенко.