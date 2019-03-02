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Вице-мэр Томска признала вину в злоупотреблении служебными полномочиями

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Руководитель департамента архитектуры и градостроительства мэрии Томска Анна Подгорная, задержанная 28 февраля по делу о злоупотреблении служебными полномочиями, признала свою вину. Об этом сообщила пресс-служба следственного комитета Российской Федерации по Томской области.

Следствие установило, что в декабре 2016 года сотрудники департамента архитектуры и градостроительства администрации Томска незаконно подписали распоряжение о выдаче разрешения на использование земель в поселке Радиоцентр для строительства газопровода. Заявление на право использовать землю подала мать руководителя департамента Анны Подгорной.

«При этом в нарушение установленных правил газопровод был размещен на участке особой природоохранной зоны, о чем сотрудники департамента были осведомлены», - сообщили в томском управлении СК.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении задержанной меры пресечения.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: gazeta.a42.ru

#Анна Подгорная #Томск #СУСК