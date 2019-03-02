Владимир Путин посетит открытие Универсиады в Красноярске

2 марта президент Российской Федерации Владимир Путин поучаствует в открытии XXIX Всемирной зимней универсиады в Красноярске, сообщает «Интерфакс-Сибирь».
Вечером этого дня президент России встретится с членами исполнительного комитета Международной федерации студенческого спорта. Подобную встречу, по словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Владимир Путин провел во время летней универсиады в Казани.
"Также часть воскресенья президент будет находиться в Красноярске", - сказал пресс-секретарь.
3 марта Путин ознакомится с объектами деревни Универсиады и лично поговорит со спортсменами. Также в планах президента побывать на одном из спортивных мероприятий.
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