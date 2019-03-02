О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Да будет свет! Рвутся трубы...
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Да будет свет!
Рвутся трубы...

Ссора двух братьев в Горном Алтае закончилась жестоким убийством

Новости
96
0

51-летний житель республики Алтай Эдуард Маркитанов  обвиняется в совершении жесткого убийства родного брата, сообщает Следственное управление Следственного комитета России по Республике Алтай.

8 января 2019 года в селе Еланда Чемальского района братья Маркитановы распивали спиртные напитки и топили баню. Младший брат обругал старшего за то, что тот не экономит дрова и кладет их в печь слишком много. Обидевшись на критику, Эдуард Маркитанов взял нож и четыре раза ударил им младшего брата в грудь. Потерпевший 47-летний мужчина умер на месте  от обильной кровопотери.

Следствие собрало достаточную доказательную базу. Дело об убийстве передано прокурору Чемальского района для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направления материалов следствия в суд для рассмотрения по существу.

В Барнауле по «горячим следам» раскрыли жестокое убийство женщины

В Барнауле по «горячим следам» раскрыли жестокое убийство женщины

Новости

Мужчина, взяв нож, причинил женщине множественные ранения

360

Автор: Политсиб.ру

Фото: banyaionica.ru

#убийство #Горный Алтай