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Танцевать, не щадя живота. Оператор барнаульской «Почты России» написал реквием на смерть Децла

Новости
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Оператор одного из барнаульских отделений «Почты России» Артём Деревянкин посвятил стихи памяти Кирилла Толмацкого, известного под творческим псевдонимом Децл.

Патетический реквием барнаульский поэт опубликовал на своей странице в социальной сети. По мнению поэта, известный хип-хоп-исполнитель в душе так и остался ребенком, но его творчество актуально для тех, чье детство пришлось на девяностые и нулевые годы. Стихотворение характеризует эту эпоху и нынешнюю как время "абсолютного застоя".

Смерть – предел абсолютного детства,
Повзрослеть не умеет душа.
Время детское – вотчина Децла,
Где «телеги» гремят по ушам…
Зацени – это страшно красиво –
Танцевать, не щадя живота.
Плёнки песен длиннее Транссиба:
Бесконечны – мотать и мотать.
Обретались химеры, маня нас,
Мы врастали в дела, а вокруг…
Да, в стране ничего не менялось,
Ни черты не менялось, мой друг!
Те же бледных теней хороводы
Правят хайп, никому не посметь,
Улетая на Остров Свободы,
В 35 инсценировать смерть.
Жесткий трюк: тот, кто глубже и выше,
Недоступный для слёз и молитв,
Держит паузу – больше не слышен
Сердца дробный порывистый бит…
Ты хип-хоп сохраняешь как веру,
Кто-то тупо бежит от тоски,
А Кирилл стартанул в стратосферу
И себя положил на стихи.

Напомним, ранее лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в своем Instagram стихотворение, посвященное смерти Децла. В строчках говорится, что «народ», «с пластинок сдувая пылинки», пришел на «поминки».


О смерти рэпера Кирилла Толмацкого стало известно в ночь на воскресенье, 3 февраля. Он выступал на дне рождения местного предпринимателя в Ижевске. Причиной смерти исполнителя стала остановка сердца.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: bublik.delfi.ee

#Децл #Толмацкий #Барнаул