Танцевать, не щадя живота. Оператор барнаульской «Почты России» написал реквием на смерть Децла

Новости 02.03.2019 11:37 157

Оператор одного из барнаульских отделений «Почты России» Артём Деревянкин посвятил стихи памяти Кирилла Толмацкого, известного под творческим псевдонимом Децл.

Патетический реквием барнаульский поэт опубликовал на своей странице в социальной сети. По мнению поэта, известный хип-хоп-исполнитель в душе так и остался ребенком, но его творчество актуально для тех, чье детство пришлось на девяностые и нулевые годы. Стихотворение характеризует эту эпоху и нынешнюю как время "абсолютного застоя".

Смерть – предел абсолютного детства,

Повзрослеть не умеет душа.

Время детское – вотчина Децла,

Где «телеги» гремят по ушам…

Зацени – это страшно красиво –

Танцевать, не щадя живота.

Плёнки песен длиннее Транссиба:

Бесконечны – мотать и мотать.

Обретались химеры, маня нас,

Мы врастали в дела, а вокруг…

Да, в стране ничего не менялось,

Ни черты не менялось, мой друг!

Те же бледных теней хороводы

Правят хайп, никому не посметь,

Улетая на Остров Свободы,

В 35 инсценировать смерть.

Жесткий трюк: тот, кто глубже и выше,

Недоступный для слёз и молитв,

Держит паузу – больше не слышен

Сердца дробный порывистый бит…

Ты хип-хоп сохраняешь как веру,

Кто-то тупо бежит от тоски,

А Кирилл стартанул в стратосферу

И себя положил на стихи.

Напомним, ранее лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в своем Instagram стихотворение, посвященное смерти Децла. В строчках говорится, что «народ», «с пластинок сдувая пылинки», пришел на «поминки».



О смерти рэпера Кирилла Толмацкого стало известно в ночь на воскресенье, 3 февраля. Он выступал на дне рождения местного предпринимателя в Ижевске. Причиной смерти исполнителя стала остановка сердца.