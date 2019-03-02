Барнаульцы 6 лет не могут воспользоваться земельными участками из-за «проволочек» чиновников

Новости 02.03.2019 9:25 83

Прокуратура Алтайского края обязала администрацию Барнаула обеспечить земельные участки для многодетных семей в поселке Бельмесёво инженерными коммуникациями и дорогами, сообщают активисты организации «Гражданский патруль».

В 2012 году власти краевого центра распланировали в посёлке Бельмесёво 1046 земельных участков под индивидуальное строительство для многодетных и нуждающихся семей. По невыясненной причине участки выдали в березовой роще, без дорог, электричества и водопровода.

«Средств на строительство сетей не было заложено ни в одной инвестиционной программе», - сообщают активисты «Гражданского патруля».

Три года назад Центральный суд Барнаула обязал городские власти подвести к участку инженерные сети и дорогу в течение 1 года 6 месяцев, однако поручение правоохранителей до сих пор никто не исполнил.

«За шесть лет мы так и не смогли воспользоваться своими наделами, даже посадить картошку, так как подъехать туда невозможно», - рассказывают жители.

После проверки прокуратура Барнаула внесла главе города Сергею Дугину представление с требованием обеспечить все земельные участки в Бельмесево инженерными коммуникациями, устроить автомобильную дорогу. Администрация отреагировала формальным ответом. Из письма Сергея Дёмина, заместителя главы города по градостроительству и земельным отношениям, следует, что до сих пор не утвержден проект планировки и межевания территории, обрезка деревьев невозможна.

Демин пообещал рассмотреть вопрос по грейдированию и отсыпке дороги. Однако активисты организации «Гражданский патруль» уверены: это сделать нельзя, пока не будут спилены деревья.

«Возникает вопрос: как выделялись участки с неутвержденным проектом?» - прокомментировал ситуацию активист «Гражданского патруля» в Барнауле Игорь Берг.

Организация планирует добиваться в правовом поле защиты многодетных семей Барнаула.

«Работа еще не закончена. Власти ссылаются на трудности по благоустройству данных территорий. Однако это не оправдание. Правильное проектирование участка решило бы проблему», - считает руководитель «Гражданского патруля» Ростислав Антонов.