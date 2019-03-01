В Алтайском крае отец попал в колонию за изнасилование дочери

Новости 01.03.2019 18:45 79

36-летний житель Алтайского края осужден на 17 лет колонии строгого режима за изнасилование малолетней дочери, сообщает пресс-служба следственного комитета России по Алтайскому краю.

Следствие и суд установили, что в июне прошлого года сельчанин совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своей 13-летней дочери. Девочке удалось убежать в дом бабушки, которая и позвонила в полицию.

До прибытия полицейских преступник решил найти дочь и пришел в дом тещи, поругался с ней, попытался изнасиловать женщину, угрожая ей ножом. Его остановили сотрудники правопорядка. Во время следствия выяснилось, что отец уже насиловал девочку, когда ей было одиннадцать лет.

Мужчина отрицал свою вину, однако было известно, что он ранее отбывал срок за изнасилование. Суд принял этот факт во внимание, назначив преступнику наказание в виде 17 лет колонии строгого режима.