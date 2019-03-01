Депутаты, бизнес и власть обсудили, как «реанимировать»барнаульский общественный транспорт

Новости 01.03.2019 16:01 123

1 марта в Барнауле депутаты разных уровней власти, представители администрации города, правительства Алтайского края и пассажироперевозчиков собрались на открытом совещании, чтобы обсудить обеспечение качества оказания услуг общественного транспорта. Для того чтобы разобраться в причинах, по которым городской транспорт становится местом «повышенной опасности», было решено учесть мнения всех сторон.

Совещание прошло в рамках площадки партийного проекта алтайского реготделения «Единой России» «Пассажир в приоритете». Инициатором выступил депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов. В первую очередь он рассказал участникам совещания о мнении жителей города об общественном транспорте в свете последних событий. Напомним, в середине февраля девятилетнюю девочку высадили из автобуса недалеко от свалки. Депутат зачитал комментарии из соцсетей, в которых жители высказывали возмущение и вспоминали подобные случаи из своей жизни, просили не оставлять инцидент без внимания.

«Здесь не идет речь о том, что вы что-то нарушили. Правила перевозок жестко это не регламентируют, но есть вопросы этики, поведения, качества, безопасности перевозок», - отметил Бессарабов, обратившись к представителям пассажироперевозчиков.

Его поддерживает коллега по Госдуме Наталья Кувшинова. Она также считает, что важно работать не только над очевидной проблемой изношенности автопарка, но и с человеческим фактором. По этому поводу уже предпринят ряд законодательных мер.

«В стенах министерства транспорта разрабатываются изменения в федеральный закон в части запрета высадки детей до 16 лет включительно из общественного транспорта. И также уже подготовлен проект изменения в постановления №112 об утверждении правил перевозки пассажиров, который планируется дополнить этим пунктом. Наша же задача посмотреть, что мы можем сделать на региональном уровне с учетом опыта других субъектов», - отметила она.

Начальник барнаульской ГИБДД Олег Каркошкин добавил, что есть закон №99 об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах на территории края. Он отметил, что его реально дополнить пунктом и о перевозке детей.

Министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев подчеркнул, что следует обратить внимание и на предупреждение злоупотребления данным пунктом, когда подростки намеренно будут отказываться платить за проезд.

«Вопрос сложный, мы готовы работать во всех направлениях. Не только проработать по городу Барнаулу, но и по другим муниципалитетам. Необходимо разработать механизм и понять систему, как мы будем формировать программу содействия – субсидии на приобретение техники или выпадающих затрат», - отметил министр.

Без государственной поддержки реанимировать общественный транспорт не получится, согласились другие участники совещания. Заместитель председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству транспорту и связи Барнаула Сергей Щукин в перечне проблем в сфере назвал сокращение пассажиропотока (за 2018 год на 5 млн человек или на 2,5%), полное отсутствие с 2014 года обновления парка больших автобусов и электротранспорта, дефицит (до 40%) квалифицированных водителей, дополнительная финансовая нагрузка из-за обязательной установки тахометров с 1 июля и контрольно-кассовой техники. К слову, на все нововведения (кассы и тахографы) потребуется более 20 млн рублей. Это усугубит нынешнее положение дел, отметил Щукин.

Генеральный директор «БарналПассажирТранса» Олег Яблинский вспомнил, что несколько лет назад предприятие дождалось поддержки по городской программе обновления транспорта.

«На сегодняшний момент без федеральной или краевой поддержки обновить транспорт невозможно. Он физически себя не сможет окупить», - сказал предприниматель, добавив, что из-за перехода на электронную систему оплаты часть средств стало уходить и за совершение транзакций.

Первый замглавы администрации города по дорожно-благоустроительному комплексу Анатолий Воронков отметил, что главная задача – сохранить в городе большие автобусы, потому что они также обслуживают и пригород.

«Вместе с перевозчиками мы определяемся по маршрутам и оптимизации маршрутной сети. Позицию наших коллег из депутатского корпуса мы услышали, надеемся, что все-таки результат будет и действительно, нам нужна государственная программа. Мы пытаемся возродить госпрограмму по модернизации электротранспорта, которая работала несколько лет назад», - подчеркнул он.

В итоге участники совещания решили создать дорожную карту для решения проблем качества пассажироперевозок. Меры должны быть приняты как на законодательном уровне, так и внутри предприятий.

«Мы бы хотели, чтобы этот разговор не остановился на том, что мы нащупали проблему и все, а имел определенное продолжение и по предмету нашего обсуждения, и в интересах перевозчиков с точки зрения выстраивания бизнеса», - заключил Бессарабов.

Сеть общественного транспорта Барнаула состоит из 81 маршрута: 96 автобусных и 12 маршрутов электротранспорта. Их обслуживают 28 пассажироперевозчиков.