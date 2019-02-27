МВД возбудило уголовные дела по фактам хищения средств при подготовке к Универсиаде

Новости 01.03.2019 16:40 108

МВД России возбудило ряд уголовных дел о хищении бюджетных средств при подготовке к зимней Универсиаде в Красноярске. Об этом сообщил руководитель ведомства Владимир Колокольцев на расширенном заседании коллегии министерства по итогам 2018 года.

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«Для защиты бюджетных ассигнований, выделяемых на важнейшие инфраструктурные проекты и федеральные целевые программы, организован мониторинг деятельности аукционных комиссий по размещению госзаказов. Возбужден ряд уголовных дел по фактам хищений средств, направленных на подготовку и проведение чемпионата мира по футболу и предстоящей Всемирной зимней универсиады в Красноярске», - цитирует Колокольцева пресс-служба МВД РФ.

Напомним, зимняя Универсиада в Красноярске стартует 2 и продлится до 12 марта. Расходы на подготовку к проведению игр превышают 80 млрд рублей.