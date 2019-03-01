Несколько дорог в Алтайском крае перекроют из-за движения военных

Новости 03.03.2019 15:55 269

4 и 5 марта на нескольких алтайских трассах будет ограничено движение транспорта. Это связано с плановым движением военных колонн, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Ограничение будет действовать на следующих участках:

4 марта с 04:00 до 07:00 на автодороге «Новокраюшкино – Первомайское – н.п. Озерки – а/д Р-256»;

4 марта с 04:00 до 07:00 на автодороге «н.п. Б.Ключи – а/д Р-256»;

5 марта с 09:15 до 10:15 на автодороге «(ЗАТО Сибирский) – а/д Р-256 – подъезд к селу Косиха»;

5 марта с 12:45 до 13:45 на автодороге «подъезд к селу Косиха – а/д Р-256».

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.