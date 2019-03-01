1 марта отмечается Всесибирский день профилактики ВИЧ-инфекции

Новости 01.03.2019 14:15 92

В 2000 году Советом главных врачей территориальных центров по профилактике и борьбе со СПИДом Сибирского Федерального округа (СФО) принято решение объявить 1 марта - Всесибирским днем профилактики ВИЧ-инфекции. С тех пор, в первый день весны, на территории СФО отмечается эта памятная дата и знаменуется проведением различных профилактических мероприятий, направленных на привлечение внимания к проблеме ВИЧ-инфекции в регионе Сибири, и, в частности, в Алтайском крае.

Значимость Сибирского региона в эпидситуации по ВИЧ - инфекции в стране была и остается высокой. За последние годы ВИЧ-инфекция вышла за пределы маргинальных групп населения и распространяется среди социально-адаптированной части населения.

В Сибирском Федеральном округе на 1 января года выявлено 279 тыс. 760 человек с ВИЧ-инфекцией, из которых 64 тыс. 992 уже умерли. Только в 2018 году зарегистрировано 23 тыс. 519 новых случаев ВИЧ-инфекции, показатель заболеваемости на 100 тыс. населения региона – 121,6.

В 2018 году наиболее высокие показатели поражённости ВИЧ-инфекцией в территориях СФО зарегистрированы в: Иркутской области – 2415,2, Кемеровской – 1686,4, Новосибирской – 1142,5 на 100 тыс. населения. Алтайский край по показателю поражённости (879,5) занимает четвертое рейтинговое место.

Таким образом, несмотря на предпринимаемые усилия в противодействии ВИЧ-инфекции, ситуация остаётся острой и требует повышение информированности по данной проблеме.

В рамках проведения Всесибирского дня профилактики ВИЧ-инфекции, Алтайский краевой центр СПИД и его филиалы в Бийске, Рубцовске, Славгороде, Заринске, организуют проведение различных профилактических мероприятий и акций в крае с 25 февраля по 7 марта 2019 года. К участию привлекаются заинтересованные ведомства, учреждения, СМИ и т.д.

С Программой проводимых мероприятий в рамках Всесибирского дня профилактики ВИЧ - инфекции можно познакомиться на сайте Алтайского краевого центра СПИД.