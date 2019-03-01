Афиша «Политсибру»: куда сходить в Барнауле 1-3 марта

Новости 01.03.2019 14:00 236

«Политсибру» приготовил для своих читателей афишу культурных событий 1-3 марта в Барнауле. Вам осталось лишь выбрать подходящий вариант своего отдыха.

Кинотеатры

Счастливого нового дня смерти 18+

Рейтинг на Кинопоиске: 6,2

Вторая часть триллера вернет зрителей в ту же петлю времени, что и в первой киноленте. На прошлый день рождения судьба преподнесла героине сомнительный подарок —праздник повторялся снова и снова, а в финале её неизменно убивал маньяк в маске. Но в этот раз вместе с ней умирают друзья…

Наркокурьер 18+

Рейтинг на Кинопоиске: 7,00

Эрл Стоун — одинокий старик. Его частный бизнес находится на грани разорения, отношения с женой не ладятся, а дети, кажется, давно забыли о его существовании. Неожиданно ему предлагают непыльную, но прибыльную работу — просто водить машину. Стоун поначалу соглашается и вскоре понимает, что стал наркокурьером мексиканского картеля и попал в поле зрения оперативника Агентства по контролю за оборотом наркотиков.

Любовницы 16+

Рейтинг на Кинопоиске: 5,7

Три обычные москвички — медсестра, студентка и актриса — случайно встречаются в баре и выясняют, что все они только что расстались со своими мужчинами, которые оказались связаны узами брака. Для начала девушки решают отомстить своим бывшим. Но, когда цель достигнута, у подруг появляется идея: используя свою смекалку и артистические способности, помогать таким же как они, сёстрам по несчастью, выводить на чистую воду неверных мужей и наказывать двуличных любовников. Ведь таких, как они — тысячи…

Театры

Дорогие мои бандитки 16+

Где: Алтайский краевой театр драмы имени В.М. Шукшина

Когда: 1 марта в 18:30

Бывшие одноклассницы, моложавые пенсионерки Соня, Кузя и Лыткина собираются на встречу с приехавшей из Америки четвертой подругой — Царевой. Та точно знает, как обогатиться без особого труда: нужно просто ограбить банк! Главное — продумать все как следует и прихватить для денег хозяйственные сумки побольше. Удивительно, но четырем подругам эта афера удается!

Сокровища капитана Флинта 6+

Где: Молодежный театр Алтая

Когда: 3 марта в 12:00

Команда отважных моряков под предводительством капитана Смоллетта отправляется в опасное путешествие к Острову сокровищ, где зарыт клад пирата Флинта. Но поиски сокровищ – рискованное предприятие. Нашим героям потребуется смекалка и взаимовыручка юных зрителей, сначала чтобы спасти мальчика Джима от пиратов, внезапно нагрянувших поздней ночью в трактир «Адмирал Бинбоу», а потом чтобы помочь доктору Ливси и сквайру Трелони обхитрить коварного предводителя пиратов Джона Сильвера.

Русская народная почта 16+

Где: Молодежный театр Алтая

Когда: 3 марта в 17:00

75-летний Иван Сидорович Жуков после смерти жены и всех близких остаётся совсем один. Стараясь заполнить пустоту, ветеран начинает сам себе писать письма. От друзей, президента, Елизаветы II, Владимира Ленина, Василия Чапаева и Любови Орловой. Конверты герой прячет в разных местах своей однокомнатной квартиры, ищет их, с удивлением читает и пишет ответы. С каждым письмом происходящее в комнате Ивана Сидоровича все больше переходит в фантасмагорию. Постепенно авторы посланий становятся реальными и заполняют комнату.

Вымысел старика достигает пика в день его рождения. Авторами поздравлений становятся инопланетяне, советские космонавты, незаконнорожденный сын Адольфа Гитлера и клопы, живущие на антресолях. Последнее письмо, которое герой находит в своей квартире, – письмо от смерти. Она желает преподнести ему самый приятный и дорогой подарок…

Летучая мышь 12+

Где: Алтайский государственный музыкальный театр

Когда: 1 марта в 18:30

Генрих Айзенштейн должен отправиться в тюрьму за то, что вместо рябчика подстрелил лесничего. Но друг Генриха директор театра Фальк уговаривает его вместо тюрьмы пойти на карнавал к князю Орловскому. На балу оказывается горничная Айзенштейнов – Адель, переодетая герцогиней, и даже супруга нашего незадачливого героя Розалинда в костюме «летучей мыши». Завертывается невероятная интрига, в сиянии карнавальных огней все и вся кружится в головокружительном вальсе любви и мимолетного счастья. В конце концов все герои оказываются… в тюрьме, вот тут нас и ждут сюрпризы, приготовленные постановочной группой, даже исполнители посвящены не во все секреты нового спектакля.

Концерты

Степан Мезенцев – «Фристайл» 0+

Где: Алтайский краевой театр драмы имени В.М. Шукшина

Когда: 1 марта в 19:00

Лауреат международного конкурса артистов эстрады «Москва-Ялта транзит 2006». В 2013 году в Лос-Анджелесе (США) на крупнейшем международном конкурсе-чемпионате он получил звание «Гранд-чемпион» в номинации «Инструменталисты» и три золотые медали за высокое исполнительское мастерство, лучшую импровизацию и артистизм!

Название программы - «Фристайл», и оно точно отражает исполнительскую свободу и музыкальный юмор Степана Мезенцева.

Легенды эстрады

Где: Концертный хал «Сибирь»

Когда: 2,3 в 17:00

Концерт Государственного оркестра «Сибирь» им. Е.И. Борисова. Солист - Сергей Зыков (Санкт – Петербург). Дирижер - заслуженный артист РФ Николай Комиссаров.