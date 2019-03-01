Ректор АГМУ выступил с докладом об итогах деятельности вуза за четыре года и задачах на 2019 год

Новости 01.03.2019 17:05 111

27 февраля в Алтайском государственном медицинском университете состоялась ежегодная конференция научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся с участием членов ученого совета, делегатов и представителей от всех структурных подразделений вуза.

Почетными гостями конференции стали депутаты Государственной Думы РФ Николай Герасименко и Валерий Елыкомов, председатель Медицинской палаты Алтайского края, член-корреспондент РАН Яков Шойхет, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Алтайском крае Ирина Козлова, руководитель управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ирина Пащенко, представители профильных министерств края, администрации города Барнаула, районных администраций, ректоры и проректоры ведущих вузов края.

Главным вопросом повестки конференции стали итоги деятельности Алтайского медуниверситета за четыре года – с 2015 по 2018 гг. – и задачи на текущий 2019 год. Такой масштабный анализ показателей деятельности, основных сфер развития вуза был представлен на конференции впервые. С подробным докладом выступил ректор АГМУ Игорь Салдан.

Игорь Петрович подчеркнул, что в отчетном периоде вуз продолжил поступательное развитие по всем ключевым направлениям. Для решения задачи по повышению качества подготовки высококвалифицированных медицинских специалистов продолжено развитие ведущих клинических кафедр вуза, усилено взаимодействие с исполнительной и законодательной властью, профильным министерством здравоохранения. Отвечая запросам времени, переформатирован образовательный и учебный процесс – в сторону увеличения практико-ориентированности подготовки будущих врачей и провизоров, обучения смежным специальностям, в том числе путем взаимодействия по сетевому принципу обучения с четырьмя ведущими университетами края.

В отчетном периоде Алтайский медуниверситет улучшил позиции в российских рейтингах, а также вошел в новые международные рейтинги, занимая достойные места и опережая ведущие медицинские вузы страны. В частности, в 2018 году АГМУ занял третье место из 48 медвузов РФ в рейтинге «Социальный навигатор» (2015 г. – 8-е место), вошел в ТОП-100 первого рейтинга лучших вузов России по версии авторитетного издания Forbes, на протяжении четырех лет удерживает позиции в первой сотне рейтинга ARES и др.

Безусловной заслугой всего коллектива ректор назвал выполнение и перевыполнение на протяжении последних четырех лет всех показателей ежегодно проводимого Министерством образования России Мониторинга эффективности вузов. По итогам последнего рейтинга АГМУ находится во второй лиге эффективных вузов и занимает 20-е место среди 1298 вузов России, пятое место среди 55 медицинских вузов страны и первое место в Алтайском крае.

Качество преподавания подтверждается и тем, что впервые в 2018 году высший статус «Лучшие образовательные программы инновационной России» завоевали все пять реализуемых вузом учебных программ.

С открытием в 2016 году Института довузовского образования АГМУ стал более системно курировать весь спектр работы со школьниками Алтайского края – с младших классов до выпускников. Наибольшее внимание уделяется учащимся 7-11 классов, для которых работают профильные медицинские классы, профильные академические школы вуза, очные и заочные курсы по подготовке к ЕГЭ по химии и биологии. Совместно с депутатами Госдумы РФ реализуется пилотный проект «Будущие кадры современного здравоохранения» по бесплатной подготовке к поступлению в вуз школьников из отдаленных районов края.

«Как результат этой работы – наш вуз стал еще более востребованным среди школьников Алтайского края и других регионов России», – отметил Игорь Салдан.

В 2018 году в АГМУ поступило рекордное количество человек – это почти 1200 студентов из 25 регионов России и 15 зарубежных стран. При этом почти 60% являются школьниками из Алтайского края. Впервые введена повышенная стипендия лучшим студентам, набравшим при поступлении 240 и более баллов ЕГЭ, ее размер за один учебный год составит 100 тыс. рублей.

Отмечается значительный рост среднего балла поступающих на целевые места – более 71. Этому способствует продолжающаяся совместная работа профессорско-преподавательского состава, коллектива вуза с министерством здравоохранения Алтайского края, с главными врачами ЛПУ края. При этом резко возрос и проходной балл на бюджетные места – с 71 до 78 баллов. И как результат – средний балл ЕГЭ увеличился с 63 до 69.

Более чем в три раза увеличилось количество иностранных студентов. И сегодня они обучаются уже на трех факультетах (лечебном, стоматологическом, фармацевтическом) на английском языке.

Стало традиционным ежегодное проведение студенческих профильных олимпиад по учебным дисциплинам, за четыре года их количество увеличилось более чем в три раза.

Продолжено внедрение инноваций в учебный процесс. Развивается симуляционное обучение, цифровизация, ведены предметы «Конфликтология», «Культура общения с пациентом», «Психология медицинской деятельности», «Юридические основы деятельности врача».

За чеытре года почти в три раза увеличено количество обучающихся в ординатуре и количество специальностей. Более 80% выпускников ординатуры остаются в крае для работы по специальности. В дальнейшем вуз планирует увеличить набор в ординатуру до 400 человек в год и проводить обучение ординаторов второго курса на рабочих местах в ЛПУ.

На развитие научной деятельности за четыре года в вузе выделено около 300 млн руб. Существенный рост по итогам 2018 года был отмечен в изобретательской деятельности: ученые АГМУ получили свыше 30 объектов интеллектуальной собственности (патенты и т. д.) против 11 в 2015 году, т. е. данный показатель увеличился в три раза. В 2018 году было заключено лицензионное соглашение с Томским онкодиспансером на практическое использование методик АГМУ, одобренное на федеральном уровне экспертами Роспатента и рассчитанное на пять лет.

После существенного обновления состава в 2018 году возобновлена деятельность диссертационного совета по специальностям «Гематология, кардиология, внутренние болезни», в планах – увеличение количества защит диссертаций.

По итогам 2018 года в полном объеме выполнены исследования по трем темам государственного задания Министерства здравоохранения РФ с финансированием в размере 6,8 млн руб. В этом году планируется расширить тематику исследований.

В вузе уделяется особое внимание развитию студента и формированию всесторонне развитой личности будущего врача. Кроме образовательной и научной деятельности, продолжается развитие культуры, творчества и спорта среди студентов.

В вузе поддерживаются сложившиеся традиции и закладываются новые. Это шествие памяти военных медиков «Дорогой милосердия» на 9 мая, проведение Дней истории вуза. Возрожден музей истории АГМУ и медицины Алтая, перевезенный из Рубцовска, он насчитывает 25 тысяч экспонатов. Лучшие студенты получают стипендии имени выдающихся ученых – профессоров В. Н. Крюкова, И. И. Неймарка, З. С. Баркагана. Около главного корпуса открылась аллея голубых елей в честь Почетных профессоров.

Продолжается совершенствование дополнительного профессионального образования. Только в 2018 году в вузе прошли обучение по программам дополнительного профессионального и непрерывного медицинского образования 7300 врачей. И с каждым годом количество слушателей растет.

Для реализации четырехстороннего соглашения между вузом, минздравом Алтайского края, ТФОМС и Росздравнадзором о стратегическом партнерстве в рамках мероприятий по снижению смертности (онкология, кардиология, пульмонология; младенческая смертность) актуализированы учебные программы для врачей с учетом клинических рекомендаций.

По итогам работы клиник вуза за четыре года наблюдается увеличение количества посещений пациентов. Это обусловлено в том числе расширением приема по ОМС в целях повышения доступности для населения качественной медицинской помощи.

Открыто новое стоматологическое отделение на 12 стоматологических установок, которое будет оказывать медицинскую помощь населению в рамках ОМС, а также обучать студентов клиническим навыкам. Это повысит качество подготовки врачей-стоматологов. На оборудование отделения было затрачено 10 млн рублей из внебюджетных средств вуза.

За прошедшие четыре года значительно улучшена материально-техническая базу вуза. Открыты новые учебные корпуса, выполнен ремонт кафедр, обновлены спортивные объекты и студенческие столовые, закуплено оборудование.

С 2015 года заработная плата работников АГМУ увеличилась в 1,5 раза и составила 232% к средней заработной плате в Алтайском крае. Средняя заработная плата профессорско-преподавательского состава составляет в 2018 г. 52,9 тыс. руб., научных сотрудников - 69,8 тыс. руб., работников вуза - 39,8 тыс. руб.

Подводя итог выступления, ректор обозначил ключевые задачи на 2019 год. В частности, вузу предстоит подготовиться к плановой проверке Рособрнадзора. В образовательной деятельности планируется увеличить количество обучающихся в вузе до шести тыс. человек, ежегодно принимая до 1 тыс. 200 человек, из них не менее 60-70% должны быть выпускниками школ края за счет увеличения количества бюджетных и целевых мест. Будет осуществляться подготовка на клинических базах (рабочих местах) будущих участковых врачей (терапевтов, педиатров, стоматологов) и ординаторов второго курса, планируется открытие новых специальностей.

В научной деятельности перед вузом стоит задача по расширению тем исследований, выполняемых в рамках государственного задания, дальнейшее взаимодействие с Алтайским биофармацевтическим кластером и др.

Будут сохранены все стимулирующие выплаты сотрудникам вуза (Почетным профессорам, заслуженным врачам, работникам высшей школы, доплата за выслугу лет, ежеквартальные премии), продолжится увеличение заработной платы преподавателей, научных работников и сотрудников вуза до 250-300% к средней заработной плате в крае.

Планируется расширить географию проведения выездных циклов с ориентиром на страны ближнего зарубежья, увеличить количество учебных программ, реализуемых в рамках ДПО и НМО и др.

Дальнейшее развитие получат медицинские клиники вуза с расширением объема медицинских услуг, оказываемых населению. Продолжится развитие материально-технической базы вуза.

В завершение выступления Игорь Салдан высказал слова благодарности в адрес всего коллектива вуза: «Я благодарю вас за продуктивную совместную работу во благо развития нашего родного медицинского университета. Впереди много задач для развития вуза, которые нам решать вместе».

Доклад ректора в своих выступлениях поддержали депутаты Госдумы, руководители регионального отделения ОНФ, Медицинской палаты края, профессора вуза, представители факультетов и кафедр вуза, молодежной профсоюзной организации АГМУ.