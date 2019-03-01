Туристы обвинили барнаульскую компанию в мошенничестве

Новости 01.03.2019 15:40 143

Туристическая компания «Турлидер Плюс» могла обмануть четырех жителей из Барнаула и Новосибирска. Граждане подали заявления в правоохранительные органы, полиция проводит проверку, сообщила «Комсомольская правда на Алтае».

Один из бывших клиентов турфирмы, житель села Брусенцево Усть-Пристанского района рассказал журналистам, что через суд пытается вернуть свыше 200 тыс. рублей за неудавшийся новогодний отдых в Таиланде.

«Я хотел купить тур напрямую у оператора «Анекс Тур». Позвонил в московский офис, но там мне предложили приобрести путевку через туристические агентства и дали два адреса в Барнауле. Один из них и был «Турлидер». Там мне подобрали тур в Паттайю на четверых человек с 27 декабря по 12 января. В начале ноября вместе с супругой мы приехали в офис директора турфирмы, заключили с ней договор и заплатили 277 тысяч рублей», - отметил мужчина.

Девушка пообещала клиентам, что свяжется с ними за два дня до вылета, чтобы передать билеты, однако звонка супруги так и не дождались.

«Она начала метаться, сказала, что наши деньги украл ее менеджер и исчез. Потом она и вовсе перестала отвечать на звонки. Я приехал в офис, где она заявила мне, что нет ни денег, ни туров. Я позвонил в полицию, заявив о мошенничестве, но они не приехали, а направили меня писать заявление в Железнодорожный отдел полиции, что я и сделал», - добавил обманутый турист.

Полиция вскоре дала ответ, что состава преступления нет, в возбуждении уголовного дела отказано. Тогда мужчина обратился в суд. Первое заседание прошло 14 февраля в Октябрьском суде Барнаула. Представитель турфирмы не явился. Следующее заседание назначено на 13 марта. Мужчина работает с двумя юристами, один из которых представляет его интересы в суде, а другой – собирает коллективную жалобу от всех, кто пострадал, в Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции.

Журналисты связались и с директором турфирмы. Она рассказала, что ее подставили.

«Второй учредитель вышел из ООО, ввел меня в заблуждение, просил, чтобы подписи на документах я ставила сама, так как у него проблемы в миграционной службе. Деньги он брал, но, как оказалось, туристов не оформлял. Сейчас у него все хорошо, проживает со своим парнем, работает. Заявление в полицию подготавливает юрист, которого я наняла», - рассказала она.

Собеседница отметила, что сейчас у неё нет ни работы, ни денег, еще и «сидит на таблетках».

В социальных сетях так же негативно отзываются о работе туристической компании. Отмечается, что директор турфирмы «засыпала» клиентов ложной информацией, просила перенести даты вылета, ссылаясь на ошибки системы и т.д.

В пресс-службе Гу МВД по Алтайскому краю пояснили, что в договоре между туристической фирмой и потерпевшими прописаны форс-мажорные ситуации, а это - гражданско-правовые отношения. В этом случае вернуть свои деньги можно только через суд.