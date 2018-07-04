«Лесной план» утвержден в Алтайском крае с подачи губернатора Виктора Томенко

Новости 01.03.2019 14:30 257

26 февраля губернатор Виктор Томенко утвердил Лесной план Алтайского края. Действие документа распространяется на правоотношения, возникшие с начала 2019 года. Он будет действовать по 31 декабря 2028 года.

План предусматривает лесорастительное районирование региона, выявление состава лесов по целевому назначению, устанавливает «заповедные» зоны края, рассказывает о том, в каком объеме будут использоваться «живые легкие планеты», устанавливает рынки реализации древесины и т.п. В документе 256 страниц.

Лесной план подготовлен на основе материалов лесоустройства лесничеств Алтайского края за период с 1992 по 2018 год, материалов инвентаризации лесов, государственного лесного реестра за последние 10 лет, отчетах об использовании, охране, о защите и воспроизводстве лесов, планов развития Алтайского края, стратегии развития лесной отрасли региона на период до 2025 года.

Согласно документу, по отношению к показателям предыдущего лесного плана площадь городских лесов увеличилась на 0,7 тысяч га (7%) за счет изменений в градостроительной документации.

Действие Лесного плана рассчитано на 10 лет. Он фиксирует, что общая площадь лесничеств Алтайского края составляет 4438037 га. По отношению к показателям предыдущего Лесного плана края площадь земель лесного фонда увеличилась с 2008 года на 91,4 тысяч га за счет уточнения площадей при проведении государственного кадастрового учета земель. Площадь защитных лесов увеличилась в основном за счет перевода из эксплуатационных лесов, и за счет уточнения площадей при проведении кадастрового учета и лесоустройства - всего на 292,6 тысяч га.

Из таблицы ниже можно узнать, насколько эффективно использовались леса края за последние 10 лет.

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Также 1 марта стало известно, что в Центре защиты леса Алтайского края создано новое структурное подразделение – отдел дистанционных наблюдений и геоинформационных систем. В задачи специалистов этого отдела входит наблюдение за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов с применением новых информационных технологий и использованием спутниковых данных. Зона обслуживания - территории Алтайского края и Республики Алтай. Специалисты отдела будут также проводить государственную инвентаризацию лесов, в том числе дистанционный мониторинг использования лесов, наблюдение за процессами воспроизводства лесов - с применением материалов дистанционного зондирования.