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Алтайский ПФР отказал ветерану «странной войны» в выплате пособия

Новости
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Управление Пенсионного фонда России в Барнауле отказало ветерану боевых действий в выплате единовременного денежного пособия к 73-летней годовщине Победы, сообщает городская прокуратура.

Ведомство установило, что мужчина участвовал в боевых действиях в районе острова Даманский в 1969 году, и имеет право на льготы, установленные Законом «О ветеранах».  Пенсионным органом в выплате заявителю неправомерно отказано, так как он участник боевых действий после мая 1945 года.

К ветеранам Великой Отечественной войны в силу ст.2 Федерального закона «О ветеранах» относятся не только лица, участвовавшие непосредственно в войне 1941-1945 годов, но и лица, принимавшие участие в иных боевых действиях по защите Отечества. Изъятий, касающихся периода участия ветерана войны в боевых действиях, законодательство не содержит. Указом Президента Российской Федерации от 06.05.2018 №195 «О единовременной выплате некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории страны и являющимся участниками Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных ст. 2 закона «О ветеранах», должна быть произведена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей.

Прокурор Барнаула обратился в суд с исковым заявлением о возложении обязанности на пенсионный фонд выплатить единовременную денежную выплату. Суд первой инстанции удовлетворил требования прокурора.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: mirtesen.ru

#ПФР #Алтайский край #ветеран