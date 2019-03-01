В Павловском районе разыскивают 16-летнего подростка

Новости 01.03.2019 12:05 56

В паблике «Барнаул22» сообщают о 16-летнем подростке, пропавшем в Алтайском крае. Парень проходил третью лесополосу перед селом Чернопятово, когда связь с ним оборвалась.

«Внимание! Пропал Киселев Вячеслав Евгеньевич, 16 лет. 24 февраля в телефонном разговоре с мамой юноша сообщил, что выехал из Барнаула до пос. Прудское, а оттуда пешком идет до села Чернопятово, потому что опоздал на автобус. В 19:20 он вновь в телефонном разговоре пояснил, что проходит третью лесополосу и уже видит свет фонарей деревни. После чего связь оборвалась, телефон стал недоступен», - говорится в сообщении.

В селе не было связи, поэтому родственники посчитали, что с юношей все в порядке. Сегодня, в пятницу, молодой человек должен был вернуться обратно. Но после разговора с родными выяснилось, что парень так и не появился в Чернопятово. Поисками Вячеслава Киселева занимаются сотрудники полиции и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». На снегоходах прочесывается местность в Павловском районе. Всем кому что-либо известно о местонахождении Вячеслава Киселева, просят сообщить по номеру родственников: 8-960-951-2638. На фотографиях вещи, в которых он был.

Как сообщили «Политсибру» в пресс-службе следственного комитета по Алтайскому краю, по обращению о безвестном исчезновении проводится доследственная проверка.