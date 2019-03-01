Дополнительный миллиард выделили на здравоохранение в Алтайском крае

Новости 01.03.2019 13:05 30

Глава Алтайского края Виктор Томенко принял решение о выделении дополнительных средств краевого бюджета в сумме 1 млрд рублей для системы здравоохранения. Средства будут направлены на решение первоочередных задач по укреплению материально-технической базы отрасли, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Миллиард выделили дополнительно к 689,9 млн рублей, предусмотренных краевой адресной инвестиционной программой на 2019 год на проектирование, реконструкцию и строительство новых объектов здравоохранения.

По словам министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова, сегодня особое внимание уделяется развитию шести межрайонных медицинских центров в городах Алейске, Бийске, Заринске, Камне-на-Оби, Славгороде и Барнауле, чтобы пациент мог получить качественную медицинскую помощь. Таким образом, 400 млн рублей будет направлено на дооснащение медицинским оборудованием первичных сосудистых отделений и отделений реанимации и анестезиологии перечисленных районных и городских больниц.

Куда еще направят деньги в 2019 году: