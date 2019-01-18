X-Files. Алтайкрайстат до сих пор не назвал инфляцию в регионе за январь

На сайте управления федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай до сих пор не опубликованы данные по индексу потребительских цен за январь 2019 года.
Между тем Новосибирская, Омская, Томская область уже разместили соответствующие выкладки. По данным Росстата, в январе 2019 года уровень инфляции в России составил 1,01%, что на 0,17% больше, чем в декабре 2018 года и на 0,7% больше, чем в январе 2018 года. По предварительным данным, индекс потребительских цен за февраль составил на 0,4%, а с начала года вырос уже на 1,4%.
«Политсибру» обратился за комментарием в пресс-службу крайстата, однако в ведомстве не смогли уточнить, по какой причине данные не опубликованы. К слову, на следующей неделе управление статистики проведет пресс-конференцию, и скорее всего, озвучит «секретные данные».
Впрочем, в абсолютных значениях цифры не выглядят такими устрашающими