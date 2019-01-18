X-Files. Алтайкрайстат до сих пор не назвал инфляцию в регионе за январь

Новости 01.03.2019 11:11 128

На сайте управления федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай до сих пор не опубликованы данные по индексу потребительских цен за январь 2019 года.

Между тем Новосибирская, Омская, Томская область уже разместили соответствующие выкладки. По данным Росстата, в январе 2019 года уровень инфляции в России составил 1,01%, что на 0,17% больше, чем в декабре 2018 года и на 0,7% больше, чем в январе 2018 года. По предварительным данным, индекс потребительских цен за февраль составил на 0,4%, а с начала года вырос уже на 1,4%.

Напомним, в 2018 году индекс потребительских цен и тарифов на товары и услуги в Алтайском крае составил 4,1%. Для сравнения, в 2017-м аналогичный показатель равнялся 1,8%. Есть все основания полагать, что за текущий календарный период инфляция и вовсе может разменять 5%-й рубеж. В первую очередь это связано с ростом НДС, спровоцировавшим поднятие цен, двухэтапным повышением тарифов на ЖКУ и т. д.

«Политсибру» обратился за комментарием в пресс-службу крайстата, однако в ведомстве не смогли уточнить, по какой причине данные не опубликованы. К слову, на следующей неделе управление статистики проведет пресс-конференцию, и скорее всего, озвучит «секретные данные».