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Алтайский край вошел в Топ-40 рейтинга по популярности безналичных способов оплаты

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В Алтайском крае 32,2% платежей жители проводят с помощью банковской карты. Об этом свидетельствуют данные «РИА «Рейтинг» за 12 месяцев. Период исследования - с 1 октября 2017 года по  1 октября 2018 года.

По данным агентства, регион занимает 34 строчку в рейтинге из 81-ти регионов по популярности у населения электронных способов оплаты. Отмечается, что количество электронных терминалов, принимающих карты, в крае на 10 тысяч человек составляет 164.

Лидер безналичного расчета – Москва и Московская область. 84,5% платежей там совершается современным способов оплаты. Второе место в рейтинге занимает Магаданская область (60%).

В Топ-10 регионов с максимальной популярностью «безнала» входят: Иркутская область, Калининградская область, Санкт-Петербург, Томская область, Камчатский край, Республика Коми, Республика Тыва и Мурманская область. В этих регионах доля платежей пластиком находится в диапазоне от 47% до 59%. Последнее место по распространенности платежей банковскими каратами занимает Чеченская Республика (1,8%). Ниже приводим статистику по отдельным сибирским регионам.

В целом в России в среднем 43% платежей население осуществляет с помощью банковских крат. На 1 октября 2018 года было 268 миллионов действующих банковских карт – примерно по три карты в среднем на каждого взрослого россиянина, а количество банкоматов находится на уровне чуть менее 200 тысяч.
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Автор: Политсиб.ру

Фото: pixabay.com

#банковые карты #терминалы #рейтинг