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«Моржи» почти голышом пробежали по Барнаулу

Новости
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Группа «моржей» Алтайской федерации «Белые медведи» провела традиционные закал-забег в первые дни 2019 года. Как пишет «Комсомольская правда» - Барнаул», они устроили купания в проруби Пионерского озера.

Мероприятие проводилось в пятый раз. Пробежка проходила по улице Малахова в Барнауле и завершилась купанием её участников в проруби. Протяженность трассы пробега составила пять км.

Но на этом «моржи» не остановятся. 7 января на Пионерском озере с 13.00 «Белые медведи» и «Природа и Человек» проводят большой рождественский праздник. В программе спортивные и художественные номера, после номера «Банька» под песню Михаила Евдокимова состоится массовое купание в проруби.

Автор: Рита Перегудова

Фото: Алтайская федерация «Белые медведи»

#развлечения #спорт #барнаул