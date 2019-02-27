Новый порыв на водопроводе оставил без воды барнаульцев

Вчера, 28 февраля, на водопроводе диаметром 200мм по улице Чеглецова, 19 произошел порыв, сообщили в пресс-службе городской администрации. Барнаульский водоканал должен ликвидировать повреждение до 8:00 1 марта.
Гендиректор принял участие в рабочем совещании губернатора Алтайского края Виктора Томенко
«Выхода воды на проезжую часть нет», - рассказали в пресс-центре администрации.
Ситуация в городе, по признанию Виктора Томенко, близка к кризисной
Мэрия Барнаула и водоканал приносят извинения барнаульцам за предоставленные неудобства.