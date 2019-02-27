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Новый порыв на водопроводе оставил без воды барнаульцев

Новости
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Вчера, 28 февраля, на водопроводе диаметром 200мм по улице Чеглецова, 19 произошел порыв, сообщили в пресс-службе городской администрации. Барнаульский водоканал должен ликвидировать повреждение до 8:00 1 марта.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: barnaul.org

#Барнаул #Авария