Жители Алтайского края направили 36 млрд рублей на ипотеку

Новости 28.02.2019 19:05 145

В 2018 году жители Алтайского края оформили в банках 25 тыс. ипотечных кредитов. Общая сумма составила 36 млрд рублей, что на 52% больше, чем в 2017 году, сообщил «Московский комсомолец-Барнаул».

При этом, просроченная задолженность уменьшилась - 98% алтайских заемщиков платят вовремя.

Уточняется, что жители стали чаще участвовать в долевом строительстве. На эти цели они потратили 8,5 млрд рублей, что на 47% больше аналогичного периода прошлого года.

«Причин несколько. Во-первых, в прошлом году на строительном рынке появились новые застройщики, во-вторых, такая ипотека за счет разных программ поддержки строительства дешевле, в-третьих, некоторые банки предлагали более выгодные программы именно в сегменте долевого строительства», - отметила управляющая барнаульским отделением Сибирского ГУ Банка России Татьяна Винокурова.

Тем не менее, вторичный рынок остается более популярным. Три из четырех ипотечных кредитов жители региона направили на приобретение жилья в готовых домах.