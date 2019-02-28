Алтайский СПИД-центр рассказал школьникам, как отказаться от предложения попробовать психоактивные вещества

Новости 28.02.2019 19:45 99

25 февраля в средней общеобразовательной школе поселка Новые Зори Павловского района для учащихся старших классов был проведен видеолекторий на тему «Социально-психологические аспекты профилактики ВИЧ-инфекции и наркомании». Мероприятие проходило в рамках Всесибирского дня профилактики ВИЧ-инфекции (1 марта).

Видеолекторий по профилактике ВИЧ-инфекции подготовила и провела Татьяна Штер - психолог Алтайского краевого центра СПИД. Подросткам подробно разъяснено об особенностях развития инфекции, о наличие периода «окна», путях передачи ВИЧ, о работе Информационного телефона по ВИЧ/СПИДу.

В завершении мероприятия участники ответили на контрольные вопросы ведущего, все ответили без ошибок и получили буклет «Что нужно знать о ВИЧ-инфекции».

Руководитель молодежного информационного центра «Жизнь без наркотиков» Ольга Гейсман провела информационное мероприятие по профилактике наркомании. Беседуя с подростками о профилактике зависимостей, она отрабатывала с участниками алгоритм действий «как отказаться от предложения попробовать психоактивные вещества» (ПАВ). В ходе встречи ведущая акцентировала внимание участников на том, что ПАВ стали изощреннее и опаснее, зависимость формируется мгновенно.

В аудиториях школы были размещены плакаты по профилактике ВИЧ-инфекции, предоставленные Алтайским краевым центром СПИД.