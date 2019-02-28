Жители Алтая стали чаще пользоваться мобильным интернетом

Новости 28.02.2019 18:01 44

МТС развивает сети LTE в Республике Алтай. С начала 2018 года скоростной LTE-интернет появился в 20 населенных пунктах и теперь доступен во всех районах республики, а объем переданного трафика в сетях МТС за год утроился.

Жители Горно-Алтайска ежемесячно потребляют такое количество трафика, что этого хватило бы на загрузку более чем одного полумиллиона фильмов в формате HD. Самые активные пользователи мобильного интернета проживают в Майминском, Усть-Коксинском и Кош-Агачском районах. Чаще всего абоненты МТС используют интернет для просмотра видео, прослушивания аудио и общения в социальных сетях.

Стремительный рост объясняется расширением сети МТС в Горном Алтае и доступностью смартфонов для жителей.

Также стоит отметить, что МТС первым из операторов запустил высокоскоростной мобильный интернет LTE в селах Жана-Аул, Ело, Иогач, Турочак, Балыктуюль, Улаган, Ябоган, Яконур, Чендек, Элекмонар, Паспаул, Чоя, в том числа в малонаселенных пунктах Озерное, Бирюля, Артыбаш, Узнезя. Особое внимание было уделено областному центру.

В общей сложности сеть LTE МТС охватила города и села, в которых проживает более 140 тыс. горно-алтайцев.