СК наградил рубцовчанина за спасение ребенка, упавшего из рук пьяной матери

Новости 28.02.2019 16:50 45

Руководитель СУ СК по Алтайскому краю наградил жителя Рубцовска Дмитрия Малахова за спасение ребенка. В январе прошлого года 27-летняя Кристина Козинец, находясь в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, перевесила ребенка через окно, угрожая убийством, сообщили в пресс-службе ведомства.

Мать троих детей поругалась со своим сожителем. Чтобы оказать на гражданского супруга давление, она взяла свою двухлетнюю дочь и демонстративно перевесила ее через окно, угрожая убийством. Очевидец Дмитрий Малахов забрался на крышу строения, расположенного под окном квартиры. Когда женщина уронила ребенка с высоты третьего этажа, мужчина поймал девочку.

«Когда оказался на крыше строения и выпрямился во весь рост, то увидел, что ребенок уже летел вниз. Я вытянул руки перед собой и на лету схватил девочку», - рассказал Дмитрий Малахов.

В январе 2019 года судом Козинец была признана виновной и приговорена к одному году и 11 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.