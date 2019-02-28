СК наградил рубцовчанина за спасение ребенка, упавшего из рук пьяной матери

Руководитель СУ СК по Алтайскому краю наградил жителя Рубцовска Дмитрия Малахова за спасение ребенка. В январе прошлого года 27-летняя Кристина Козинец, находясь в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, перевесила ребенка через окно, угрожая убийством, сообщили в пресс-службе ведомства.
Мать троих детей поругалась со своим сожителем. Чтобы оказать на гражданского супруга давление, она взяла свою двухлетнюю дочь и демонстративно перевесила ее через окно, угрожая убийством. Очевидец Дмитрий Малахов забрался на крышу строения, расположенного под окном квартиры. Когда женщина уронила ребенка с высоты третьего этажа, мужчина поймал девочку.
«Когда оказался на крыше строения и выпрямился во весь рост, то увидел, что ребенок уже летел вниз. Я вытянул руки перед собой и на лету схватил девочку», - рассказал Дмитрий Малахов.
В январе 2019 года судом Козинец была признана виновной и приговорена к одному году и 11 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
«Своим поступком Дмитрий Малахов спас жизнь ни в чем неповинному ребенку, доказав, что герои живут среди нас, обычных людей. Руководитель СУ СК по Алтайскому краю своими правами отметил героический поступок Дмитрия. В Рубцовском межрайонном следственном отделе СУ СКР по Алтайскому краю в присутствии коллектива следователей мужчине были вручены Благодарность и памятный подарок. Следователи поблагодарили Дмитрия за проявленное мужество и самоотверженность, а также принципиальную гражданскую позицию», - говорится в сообщении следственного комитета.