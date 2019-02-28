Александр Терентьев: «Мы формируем власть, и мы должны с нее спрашивать»

Новости 28.02.2019 15:40 58

27 февраля депутат Госдумы РФ, лидер алтайских справедливороссов Александр Терентьев встретился с жителями поселка Сибирский Первомайского района. Селяне рассказали думцу о проблемах в сферах образования, здравоохранения, а также об отсутствии транспортного сообщения, удушении малого бизнеса, непосильных тарифах и многом другом.

Во встрече приняли участие целые делегации жителей из Сибирского, Березовского и других сельсоветов Первомайского района, а также глава Сибирского сельсовета Олег Боронин и секретарь бюро совета алтайского отделения «Справедливой России» Анна Коваленко.

Во вступительном слове Александр Терентьев рассказал о своем видении политической и социально-экономической ситуации в стране и в крае, в частности.

«Фактически все нужно менять. 12 лет я занимаюсь политикой, и мы никак до людей не достучимся. Не идут на выборы, но хотят жить по-другому. Это невозможно. Мы формируем нашу власть, и мы должны с нее спрашивать. До тех пор, пока мы с вами не сможем это осуществлять, будем постоянно кого-то мифического о чем-то просить», – подчеркнул депутат Госдумы.

Один из жителей рассказал о беспрецедентной бюрократии по отношению к малому бизнесу, когда человека, изъявившего желание открыть межмуниципальный маршрут, три года «пинают» по кабинетам.

«Человек уперся в бюрократию. Из чего она складывается? Во-первых, непомерные требования федерального законодательства: у него есть одна-две транспортные единицы, но нет большого первоначального капитала. Во-вторых, страшная текучка кадров. Нормальных специалистов туда не затянешь, потому что не пойдут на эту зарплату. И третья проблема: все начинается с руководства, которое ориентирует подчиненных не решать проблемы, а только на то, чтобы у них все было хорошо», – констатировал Олег Боронин.

Еще одна непростая ситуация: в местной школе после капремонта потекла крыша. Кроме того, в образовательном учреждении ветхая канализация и протекающие батареи. Ну и, наконец, ежедневно лопающиеся над головами школьников лампы. Всех техничек перевели на 0,75 ставки, а объемы работы оставили те же. По этому поводу дала пояснение Анна Коваленко, которая напомнила, что в прошлом году с подобным и вопросами обращались из Бурлинского и ряда других районов. В Бурлинском районе все было в соответствии с трудовым законодательством, в том числе, в рамках бюджетных ассигнований, а вот в одном из районов работники отказались от подписания дополнительного соглашения о сокращении ставки, и руководство организации не нашло обоснованных и законных оснований их уволить.

Думец пообещал, что возьмет на депутатский контроль все обращения и направит запросы в профильные министерства, ведомства.

Параллельно прием по личным вопросам вела Оксана Молодых, руководитель Общественной приемной депутата Госдумы Александра Терентьева.

Завершилась встреча приятным событием – Александр Терентьев представил нового руководителя местного отделения партии в Первомайском районе Ларису Колесникову.