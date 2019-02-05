«За укрепление финансов»: краевой парламент поощрил уволившегося из правительства Владимира Притупова

Депутаты Алтайского Заксобрания в ходе сегодняшней сессии приняли постановление о награждении почетной грамотой АКЗС несколько десятков жителей региона. В числе представленных к награждению – бывший министр финансов Владимир Притупов.
Экс-зампредседателя краевого правительства поощрен за многолетний добросовестный труд и большой вклад в укрепление системы государственных и муниципальных финансов Алтайского края, сказано в документе.
Напомним, в настоящее время Владимир Притупов занимает должность замрукводителя секретариата первого заместителя председателя правительства РФ – министра финансов РФ.
Он уходит работать в аппарат правительства РФ
В краевом правительстве Владимир Притупов не работает с 11 февраля. В связи с переходом в аппарат правительства РФ он переехал из Барнаула в Москву. Распоряжение о прекращении полномочий Притупова губернатор Виктор Томенко подписал еще 4 февраля.
Врио зампредседателя правительства Алтайского края, министра финансов с 12 февраля до официального согласования федеральным ведомством назначен бывший заместитель Притупова Данил Ситников. Он работает в региональном минфине с 1999 года, в должности заместителя министра – с июля 2015 года.