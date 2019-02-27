Алтайские специалисты проверяют пищевые продукты на безопасность

Новости 27.02.2019 18:25 19

Обеспечение качества и безопасности продуктов питания - одна из наиболее актуальных проблем в Российской Федерации. По статистике Роспотребнадзора, количество заболеваний, связанных с некачественными продуктами растет год от года. Меняется структура питания, все большей популярностью пользуется продукция, готовая к употреблению. Учитывая массовость данного явления, необходимо уделить особое внимание безопасности и качеству такой продукции.

Создано немало документов, регламентирующих вопросы санитарии и гигиены на предприятиях, связанных с производством и реализацией пищевых продуктов. Разработаны и утверждены санитарные правила и нормы. На пищевых предприятиях осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий самими предпринимателями.

Международные организации разработали и внедрили большое количество систем качества и безопасности. Основные из них - система безопасности на основе принципов НАССР (анализ рисков и критические контрольные точки), GMP (хорошая производственная практика), системы управления качеством по стандартам ISO серии 9000, одной из последних стала система менеджмента безопасности по ИСО 22 000, основной компонент которой - план НАССР.

В ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» Вы можете провести микробиологический мониторинг предприятия на всех этапах производства – от снабжения сырьём, хранения его на складе, производства, упаковки, до отправки на склад и реализации готовой продукции. Это позволяет устранить все ситуации, угрожающие контаминацией микрофлорой.

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