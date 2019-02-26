Алтайские специалисты выявили патогенные микроорганизмы в рыбной продукции

Новости 26.02.2019 9:30 16

Специалисты ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» при проведении микробиологических исследований выявили патогенные микроорганизмы -бактерии вида Listeria monocytogenes в пищевой рыбной продукции (проба «Хребты лосося мороженые» и проба «Зубатка синяя мороженая»).

Естественной средой обитания для листерий является почва.

Когда бактерии вида Listeria monocytogenes с контаминированными пищевыми продуктами попадает в наш организм, то, в зависимости от готовности нашей иммунной системы достойно ответить, они вызывают ту или иную степень заболевания — листериоза. В самой легкой форме оно похоже на что-то среднее между гриппом и пищевым отравлением, что само по себе не очень приятно. Более тяжелые формы встречаются у людей с ослабленным иммунитетом (маленьких детей, пожилых людей, онкологических больных, пациентов после оперативных вмешательств и т. п.). У них листерия может поражать печень, почки и даже мозг, вызывая менингит. Профилактика листериоза у людей должна осуществляться в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.7. 2817-10.

Пищеперерабатывающее предприятие должно обязательно проводить микробиологический контроль готовой продукции.

От 2 до 1 раза в месяц - в цехах и отделах по производству и перефасовке готовых рыбных продуктов, 1 раз в месяц - на производстве полуфабрикатов из рыбы.

При выпуске несоответствующей установленным требованиям пищевой продукции и по эпидемическим показаниям осуществляется усиленный контроль санитарного состояния объектов в отношении листерий (L. monocytogenes), кратность которого может быть увеличена в 2 и более раз.

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