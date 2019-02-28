Общественники заявили об угрозе исчезновения исторических зданий в Барнауле

Новости 28.02.2019 12:15 69

Накануне алтайские краеведы и общественники провели рейд, в ходе которого выявили ненадлежащее содержание объектов культурного наследия в Барнауле. Здания не только ветшают, но и могут полностью исчезнуть с лица земли, сообщили в пресс-службе общественной организации «Гражданский патруль».

На проспекте Ленина, 94 находится памятник архитектуры регионального значения. Изначально здание называлось Домом инженерно-технических работников. Сейчас его больше знают как Центр научно-технической информации. В течение последних лет его фасады обветшали и требуют немедленной реконструкции.

Еще один памятник регионального значения расположен по адресу Калинина, 5а. Первоначально в этом деревянном здании постройки 20-х гг. находилась средняя школа, а в годы Великой Отечественной войны - эвакогоспиталь №3707 хирургического профиля. В последние годы там размещался музыкальный лицей, но позже здание было законсервировано. Очевидцы утверждают, что его внутренние стены и полы сгнили, кое-где обвалилась крыша, выбита часть окон.

И, наконец, здание поликлиники Барнаульского меланжевого комбината. Оно было построено вместе с самим предприятием в 1936 году и использовалось до 2010 года, а позже было заброшено и сильно пострадало. В прошлом году был разработан проект охранных зон для этого объекта культурного наследия, однако пока никаких работ так и не провели.

«Советская архитектуры представляет не меньшую ценность, чем памятники XVIII и XIX века. Несмотря на сравнительно небольшой возраст построек некоторые из них сильно обветшали и требуют ремонта или даже реставрации. Печально, что такая участь чаще ждет общественные здания: больницы, учебные корпуса и т.п. Если жилые многоквартирные дома советской постройки содержатся в надлежащем виде ЖЭУ или УК, то за общественными зданиями часто присмотреть некому. При этом многие советские памятники стоят на «красных линиях» и формируют архитектурный облик Барнаула. Сейчас большинство объектов культурного наследия советской эпохи пребывают в удовлетворительном состоянии, однако есть такие, о судьбе которых нужно позаботиться уже сейчас, иначе в ближайшее время мы можем их потерять, - отметил кандидат исторических наук, краевед Данил Дегтярев.

Активисты обнаружили около 20 исторических зданий, которые находятся в более-менее удовлетворительном состоянии. Общественная организация обратилась в прокуратуру Октябрьского района Барнаула, а также в министерство культуры Алтайского края с просьбой провести проверку осуществления контроля сохранности объектов культурного наследия регионального значения, а также провести ремонт или реставрацию данных объектов.