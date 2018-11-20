Алтайский край подпишет соглашение с МВД России, «передав» полиции нарушителей КоАП

Новости 28.02.2019 11:42 158

Депутаты АКЗС приняли поправки в региональный закон, которые, наконец, позволят более эффективно исполнять краевой закон «О тишине». На февральской сессии были внесены изменения в ст. 83 регионального закона «Об административной ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского края».

Документ подготовлен для того, чтобы передать функцию по составлению протоколов об административных правонарушениях полиции. Это будет сделано в рамках соглашения между МВД РФ и правительством Алтайского края о передаче части полномочий. Отметим, в данный момент регион имеет право устанавливать административную ответственность только за те правонарушения, которые отсутствуют в КоАП РФ.

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Субъекты РФ также наделяют должностных лиц полномочиями по составлению протоколов за нарушения по «региональным» составам и определяют органы, ответственные за рассмотрение указанных протоколов. В Алтайском крае эти задачи входят в зону ответственности муниципальных органов власти, но они не располагают достаточными кадровыми ресурсами для того, чтобы вести эту работу эффективно, констатировал председатель комитета АКЗС по правовой политике Андрей Осипов.

Ряд российских регионов уже пошли по этому пути и заключили соглашения с Министерством внутренних дел. Как отметил спикер краевого парламента Александр Романенко, Алтайский край провел в этом направлении большую подготовительную работу. «Сейчас удалось вплотную приблизиться к подписанию такого документа, который позволит сделать работу по профилактике и пресечению административных правонарушений заметно эффективнее», - заявил председатель АКЗС.

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После этого сотрудники полиции получат право составлять протоколы на нарушителей закона «Об административной ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского края» по двум составам: ст. 61 «Нарушение установленного законом Алтайского края запрета нарушения тишины и покоя граждан» и ст. 70 «Причинение собаками физического и (или) материального вреда».