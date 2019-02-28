Как прошла последняя зимняя сессия АКЗС. Фоторепортаж

Новости 28.02.2019 11:25 166

28 февраля состоялась очередная сессия Алтайского Заксобрания. В повестке значилось 27 вопросов, в большинстве случаев речь шла о внесении поправок в уже принятые ранее законопроекты. Фотограф Олег Укладов побывал в краевом парламенте и запечатлел самые интересные моменты заседания.

По традиции перед началом сессии депутаты общались между собой. Особенно интересную историю услышала Наталья Кувшинова.

Но есть и те, для кого лучший «собеседник» - гаджет.

Ключевыми законопроектами, рассмотренными на сессии, стали изменения в региональный закон о капремонте, в Кодекс о выборах, о полномочиях муниципалитетов по отлову и содержанию безнадзорных животных, «активизация» закона «О тишине» и др.

Отметим, следующая сессия АКЗС пройдет 27 марта.