Энергетика - время перемен. Отопительный сезон показал необходимость срочной модернизации в Барнауле

Новости 28.02.2019 11:01 94

Нынешняя зима, напомнившая нам о трескучей славе сибирских морозов, связана для жителей краевой столицы и с большим количеством порывов труб. В том числе на тепловых сетях.

Только две аварии, случившиеся на магистральных участках, – на улице Горно-Алтайской и в районе ВРЗ - оставили без тепла порядка 27 тысяч барнаульцев. Впрочем, порывы на внутриквартальных сетях тоже доставляли горожанам мало приятного, так как были связаны с отключением теплоснабжения.

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Масштаб проблемы

Предварительные итоги прохождения отопительного сезона пытались подвести 15 февраля участники мультимедийного круглого стола в формате видеомоста Москва-Барнаул-Новосибирск на экспертной дискуссионной площадке «РИА-Диалог». Такого честного и заинтересованного разговора требует ситуация, сложившаяся в теплоэнергетическом комплексе страны.

Количество аварий на теплотрассах растет, число порывов измеряется сотнями. Наиболее значительные ЧП – в Челябинске, Якутии, Санкт-Петербурге.

Одно из недавних происшествий – авария в городе Черногорске (Хакассия), которая оставила без тепла 16 тысяч жителей города, десятки социально-значимых объектов. После безуспешной работы местных коммунальных служб ее ликвидировать удалось только с помощью сотрудников Сибирской генерирующей компании которые, по сути, выполнили задачи «службы спасения» в зоне чужой ответственности.

Во время видеомоста спикеры единодушно высказывали мнение, что основная часть нарушения по теплоснабжению связана с распределительной сетью, которая находится в собственности муниципалитетов.

«По магистральным тепловым путям динамика снижения аварийности неплохая, в положительную сторону идет процесс. Основная головная боль - разводящие тепловые сети, находящие в ведении муниципальных властей», - убежден начальник отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями Ростехнадзора Роман Кутасин.

О серьезной реконструкции и модернизации распределительных сетей говорить не приходиться из-за колоссального недофинансирования. Так в Барнауле необходимо менять в год 43 км труб, в соседнем Новосибирске - порядка 55 км, но в реальности этого сделать не выходит. Денег не хватает...

Нужна альтернатива

Есть ли возможность всерьез реконструировать и модернизировать ветхую инженерную инфраструктуру, которая, как правило, служит еще с советских времен? Где найти на такую масштабную работу достаточные средства? И как при этом обезопасить конечных потребителей от многократного увеличения стоимости услуг по теплоснабжению?

Оказывается, есть такой вариант. Это – метод «альтернативной котельной». За него ратует замминистра энергетики РФ Андрей Черезов: «Позиция Минэнерго поддержана и в Думе и в правительстве: переход на альткотельную. И было бы правильно, если бы основные теплоснабжающие организации имели у себя и распределительные сети, тогда затраты на содержание будут прозрачнее и понятнее».

Что такое «альткотельная»? Это неофициальное название метода определения величины тарифа и модель отношений между участниками рынка тепла. За основу берется стоимость строительства нового источника тепла и рассчитывается стоимость подключения к нему потребителей и дальнейшее его обслуживание сроком на 10 лет.

Полученная величина – предел, выше которого продавать тепло нельзя. Если затраты теплоснабжающих компаний окажутся выше, они будут вынуждены либо повысить свою эффективность, либо уйти с рынка. Полученную от увеличившейся эффективности экономию компании смогут направить на инвестиции (прежде всего в ремонтные работы). Вообще главная цель метода - увеличить финансирование ремонта, реконструкции и модернизации теплового комплекса.

Немаловажно, что этот способ позволяет не перекладывать весь объем затрат инвестора на потребителей, для которых повышение тарифа проходит плавно и практически незаметно.

Как реально действует «альткотельная» первыми в России узнали жители Рубцовска. Еще совсем недавно с наступлением отопительного сезона город…начинал замерзать. Трубы рвались как гнилые нитки. Власти Алтайского края обратились за помощью в СГК.

«В Рубцовск мы зашли, чтобы показать, что можем решать такие проблемы, - говорит директор по тарифообразованию компании Екатерина Косогова. - Перешли на «альтернативную котельную». Но сначала мы вложили туда 2 млрд. рублей. И за первый год переложили 9% сетей. Оказалось, такими темпами перекладывать можно! Да, весь город встал, ходить было негде. Потом восстанавливали асфальт и благоустройство. Но Рубцовск сейчас проходит отопительный сезон впервые за последние 5-7 лет в нормальном состоянии».

Барнаул - следующий

Планы стать по примеру Рубцовска единой ценовой зоной с единой теплоснабжающей компанией вынашивает и краевая столица. И это стремление понятно: тепловые сети города изношены на 88%, то есть 700 км барнаульских теплосетей выработали свой нормативный срок в 30 лет и уже из последних сил «перерабатывают». Из-за их ветхого состояния только за 2018 год количество повреждений увеличилось на 7% к 2017-му.

«Понятно, что без кратного увеличения объемов капремонта ситуацию преломить невозможно. Но для этого нужно найти инвестора, готового вложить крупные суммы в ремонт», - признается замглавы администрации Барнаула по городскому хозяйству Александр Алексеенко.

Инвестором готова стать СГК. Первый шаг к сотрудничеству в столице края сделали в прошлом году: все муниципальное имущество в виде центральных тепловых пунктов и внутриквартальных тепловых сетей передано Барнаульской Теплсетевой Компании (входит в группу СГК) по концессионному соглашению.

Примером уже начатой с компанией работы может служить модернизация муниципальной котельной на улице 6-я Нагорная. Ее потребители были переключены на теплоснабжение от ТЭЦ-3.

Более того - с декабря весь город получает услуги у единой теплоснабжающей организации. Положительную сторону этого, наверняка, ощутили потребители поселка Южного и некоторых микрорайонов Барнаула, ранее платившие за тепло по более высокому тарифу МУП «Энергетик». Тарифы на тепло и горячую воду прежде зашкаливали! Теперь люди платят по единому тарифу Барнаульской генерации.

«Мы подготовили обращение к губернатору Алтайского края и ждем его согласия на переход Барнаула на единую ценовую зону. Готовим обращение в Министерство энергетики РФ для отнесения города Барнаула к единой ценовой зоне, в которой тариф для единой теплоснабжающей организации будет рассчитываться по методу альткотельной. Такой переход позволит нам порядка 6 млрд рублей инвестиций вложить в тепловой хозяйство, из которых 3,7 млрд будет направлено на капремонт и модернизацию сетевого хозяйства. Для сравнения: объем бюджетных вложений, который мы делаем в ремонт всех сетей – водо-, электро-, теплопроводов, систему канализации – колебался в пределах 150-170 млн рублей. Поэтому те финансовые возможности, которые предлагает инвестор, просто несопоставимы с бюджетными возможностями», - говорит Александр Алексеенко.

Перейти на метод «альтернативной котельной» власти Барнаула рассчитывают с 1 января 2020 года.

Что будет сделано?

За 10 лет в Барнауле Сибирская генерирующая компания планирует переложить только в рамках инвестиционной программы порядка 70-75 км сетей. Кроме того, в рамках ремонтной программы еще порядка 10 км будет ремонтироваться ежегодно. Поэтому город планирует в течение 2-3 лет переломить ситуацию с ростом повреждений.

Опережая переход города на новый метод, компания собирается в 2019 году вложить в тепловую структуру Барнаула 1,2 млрд рублей. Это позволит переложить 20 км труб. План по объектам, которые требуют ремонта, в скором времени пройдет согласование, и СГК ознакомит с ним своих читателей.

Елена Николаева