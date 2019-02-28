В Алтайском отделении «ЕР» назначили новых координаторов партийных проектов

Новости 28.02.2019 10:45 85

27 февраля в Барнауле члены Президиума РПС регионального отделения «Единой России» назначили координаторов партийных проектов, которые реализуются на территории Алтайского края. В этом году партия реализует 15 таких проектов.

Секретарь реготделения Александр Романенко подчеркнул, что проектной работе необходимо уделить особое внимание, поскольку каждый из них является общественно-значимым, призванным качественно улучшить жизнь населения Алтайского края.

По решению президиума, в число координаторов партпроектов «Единой России» вошли депутаты АКЗС: Игорь Панарин («Городская среда»), Николай Данилин («Безопасные дороги»), Ирина Солнцева («Крепкая семья»), Борис Трофимов («Старшее поколение»), Сергей Писарев («Новая школа») и Татьяна Ильюченко («Единая страна – доступная среда»).

Координаторами проектов «Детский спорт», «Школа грамотного потребителя» и «Историческая память» стали депутаты Барнаульской гордумы Иван Огнев, Дмитрий Ильиных и Сергей Завалихин соответственно.

Партийный проект «Народный контроль» будет координировать Андрей Щукин. Новый партпроект «Чистая страна», созданный для наиболее эффективного решения экологических проблем, возглавил депутат АКЗС Дмитрий Аганов.

Возглавят проекты депутаты Государственной Думы от региона: Виктор Зобнев («Локомотивы роста»), Валерий Елыкомов («Здоровое будущее»), Иван Лоор («Российское село») и Наталья Кувшинова («Культура малой Родины»).