Жителя Алтайского края осудили за регистрацию фирмы-однодневки

28-летний житель Бийска зарегистрировал в налоговой инспекции фиктивную фирму. Суд установил его преступный умысел и наложил штраф в 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УФНС по Алтайскому краю.
Сотрудники надзорного ведомства выяснили, что мужчина представил инспекторам свой паспорт для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе как о руководителе и учредителе организации. Однако бийчанин не собирался управлять компанией.
Суд признал его виновным по части 1 статьи 173.2 УК РФ «Предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице» и оштрафовал на 100 000 рублей.
«Как правило, фиктивные организации создаются для уклонения от уплаты налогов и отмывания средств, полученных преступным путем в результате мошенничества, для сокрытия хищений и других злоупотреблений. Законодательство предусматривает серьезное наказание за создание «однодневок», это штраф до 500 тысяч рублей и лишение свободы на срок до 5 лет», - рассказали в УФНС.
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