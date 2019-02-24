АКЗС втрое увеличило сумму для ведения предвыборной кампании на селе

Новости 28.02.2019 9:44 216

Алтайское Заксобрание с 5 до 15 тысяч рублей увеличило размер избирательных фондов на выборах в органы местного самоуправления сельских поселений. Решение принято на сессии АКЗС 28 февраля.

Изменения внесены в Кодекс Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве. Законопроект был разработан комитетом Заксобрания по правовой политике. Отметим, что выросшую в три раза сумму можно использовать для проведения кампании без открытия специального избирательного счета. Речь идет о выборах депутатов представительных органов и глав муниципальных образований сельских поселений.

«Установленной на сегодняшний день суммы недостаточно для проведения кандидатом предвыборной агитации, так как с момента введения действующей нормы цены на изготовление и размещение агитационной продукции значительно выросли, - пояснил председатель комитета АКЗС по правовой политике Андрей Осипов. - В то же время открытие спецсчета в условиях сельского поселения оказывается для некоторых кандидатов непростой задачей в силу объективных обстоятельств (расстояние до ближайшего отделения банка, отсутствие навыков использования счета и т.д.)».

Добавим, законопроект был принят сразу в двух чтениях, его поддержали 64 парламентария.