Парламент Республики Алтай намерен сократить количество депутатов-«списочников»

Новости 28.02.2019 8:45 144

6 марта на сессии Госсобрания Республики Алтай будет рассматриваться вопрос о внесении изменений в избирательное законодательство. Известно, что будет предложено сократить в парламенте количество «списочников» или тех, кто избирается по партийным спискам, - с 21 до 11. А число депутатов, избранных на мажоритарных округах, наоборот, могут увеличить — с 20 до 30, сообщили «Новости Горного Алтая».

Соответственно, изменениям подвергнутся и округа, на которых будут избирать депутатов. В Горно-Алтайске число округов увеличится на три, в ряде районов Республики – на два, в других – на один.

По словам источника, знакомого с ситуацией, данная инициатива предложена из Москвы и касается не только Республики Алтай, но и других регионов, в том числе тех, где осенью этого года пройдут выборы.

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«Утверждения о том, что, дескать, инициатива Госсобрания не согласована с Москвой – полнейший бред. Это прямое указание федерального центра, и оно рассматривается также в Хабаровском крае, Марий Эл, Волгоградской и Тульской областях», - отметил собеседник.

Председатель комитета Госсобрания Республики Алтай по местному самоуправлению и правопорядку Виктор Хабаров подтвердил, что такой законопроект разработан и внесен в парламент.

По словам председателя комитета у этого законопроекта есть свои плюсы и минусы.

«Практика работы Государственной Думы Российской Федерации и региональных парламентов показала, что уменьшение роли депутатов-одномандатников в законодательных органах ошибочно. Государственная Дума вернулась к прежней системе избрания депутатов: половина по партийным спискам, половина по одномандатным округам; а в конце 2013 года субъектам Российской Федерации было дано право увеличить количество депутатов-одномандатников, при этом депутаты-списочники должны составлять не менее 25% от установленного количества депутатов», - рассказал председатель.

Также он отметил, что депутаты-списочники и депутаты-одномандатники, которых на выборах поддержала политическая партия, входят в соответствующую фракцию парламента на равноправной основе. Но некоторые политические партии сосредотачиваются, в основном, на выборах по партийным спискам. Таким образом, они мало внимания одномандатным округам, зачастую формально подбирая кандидатов в депутаты.

«Одним словом, начался процесс отдаления от избирателей», - подчеркнул он.

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Представители КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» не согласны с инициативой «Единой России». Они передали в администрацию президента обращение с просьбой не допустить изменения схемы формирования региональных парламентов.

«При сохранении нынешних рейтингов «Единая Россия» не везде сможет получить контрольный пакет в заксобраниях. Они начинают хитрить, однако эти поправки убьют партийную систему в стране», - пояснил вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев.

П словам лидера алтайский коммунистов Виктора Ромашкина «этот законопроект ломает сложившийся паритет». Подготовка к принятию поправок ведется тайно, а на комитетах этот законопроект еще не обсуждался. Но председатель комитета по законодательству и национальной политике допускает, что законопроект всё же будет внесен на ближайшую сессию Эл Курултая 6 марта.