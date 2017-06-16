Бийск может получить «списанный» транспорт из Москвы

Новости 28.02.2019 8:15 272

Администрация Бийска создает новое муниципальное предприятие, которое заменит убыточное бийское трамвайное управление. Вновь создаваемая структура будет обслуживать электротранспорт наукограда. Об этом в ходе «правительственного часа» рассказал Александр Дементьев, министр транспорта Алтайского края.

«Бийское трамвайное управление находится в стадии банкротства. Насколько мне известно, для того, чтобы его сохранить, создается муниципальное предприятие «Актив». Основные транспортные средства, будут, видимо, переведены туда. Администрация Бийска также надеется подвижной состав из Москвы, который у них был заменен в рамках Чемпионата мира по футболу. Работа ведется, но задача сохранить предприятие стоит и перед нами, и перед Бийском», - рассказал министр.

По данным депутата АКЗС Олега Кравченко, в штате городского трамвайного управления состояло 600 человек, но позже около 100 сотрудников сократили.

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Напомним: проблемы у бийского трамвайного управления начались после повышения тарифа на проезд в июне 2016 года. Цена на билеты подскочила с 15 рублей до 17,5 рублей, что сказалось на количестве пассажиров. Трамвайщики за год «недовезли» миллион человек, что стало прямым убытком для управления. В середине 2017 года долги предприятия оценивались более чем в 100 млн рублей.

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В июне 2017 года и.о. главы администрации Бийска Александр Студеникин заверил журналистов, что вопрос о закрытии предприятия не стоит, а неравнодушные бийчане вышли на митинг в защиту городского электротранспорта.

В это же время Федеральная налоговая служба подала заявление на банкротство транспортного оператора. Судебные приставы наложили арест на его счета.

В декабре 2018 года была начата процедура банкротства Бийского трамвайного управления. Арбитражный суд Алтайского края ввел наблюдение в отношении МУП «Трамвайное управление».

На сегодня трамваи – единственный электротранспорт в городе.